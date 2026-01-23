Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resultados de la Lotería de Medellín: 23 de enero

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 23 de enero de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4819.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

0372 de la serie 395

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4819, del viernes 23 de enero de 2026 ya está aquí! ☝️ Si tienes este billete o fracción, ¡genial eres el nuevo millonario de Colombia, con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! ✨ ¡Felicitaciones al afortunado ganador! … pic.twitter.com/XXriWxD0ZY — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) January 24, 2026

Acá todos los resultados

Secos ganadores

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

