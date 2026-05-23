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Resumen: El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

Resultados de la Lotería de Medellín: 22 de mayo

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 22 de mayo de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4836.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

5241 de la serie 043

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

¡El número ganador del Sorteo 4836, del viernes 22 de mayo de 2026 ya está aquí! ☝️ ‍ La Fórmula 1 de la suerte ya cruzó la meta ¿tu billete llegó primero?

$16.000 MILLONES listos para cambiar tu historia para siempre. Felicitaciones al gran ganador… ️Ahora… pic.twitter.com/KxibMhKOOa — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 23, 2026

Todos los resultados

Secos ganadores

¡La suerte volvió a hacer historia!

Hoy, en el sorteo 4836 cayó una fracción del seco de $700 MILLONES con el número 5139 de la serie 256 y en la Lotería de Medellín celebramos la felicidad de seguir transformando vidas con premios que sí cumplen sueños. ✨ Revisa ya… pic.twitter.com/xK1hemkBsP — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 23, 2026

¡La suerte salió a recorrer el país! ✨

Los secos del sorteo 4836 de hoy, 22 de mayo de 2026, ya tienen dueño y no saben la alegría que nos da seguir dejando nuestro gran plan de premios en manos del público. Cayó una fracción de un seco de 50 millones en el Departamento… pic.twitter.com/W2WMvsSUmZ — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) May 23, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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