Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia

Resultados de la Lotería de Medellín: 20 de marzo

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 20 de marzo de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4827.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

6535 de la serie 142

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

🎉 ¡El número ganador del sorteo 4827, del viernes 20 de marzo de 2026 ya está aquí! ☝️ 💙🔥 Hoy los $16 MIL MILLONES ya tienen dueño… ¿Será que esa suerte llevaba nombre de Jhonnatan, Mateo, Sergio, Nestor o Fabián? Hombres que no esperan la suerte… la buscan. 👑✨ 🍀… pic.twitter.com/czENjVQEfX — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 21, 2026

Acá todos los resultados

Secos ganadores

Cayó uno de nuestros Secos de $500 MILLONES en VALLEDUPAR! 🎉💙 🔥 Hoy celebramos a los que creen, se arriesgan y van por más. Aquí la fracción también gana , también vibra y también hace historia. ✨🍀 🥳 ¡Que siga la celebración y no se apague la suerte! 💙🔥… pic.twitter.com/r3chKBcxQP — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 21, 2026

Cayó una fracción de uno de nuestros Secos de $20 MILLONES en MEDELLÍN! 🎉💙 🔥 Hoy celebramos a los que creen, se arriesgan y van por más. Aquí la fracción también gana , también vibra y también hace historia. ✨🍀 🥳 ¡Que siga la celebración y no se apague la suerte! 💙🔥… pic.twitter.com/Tvz65UQLaF — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 21, 2026

Cayó uno de nuestros Secos de $20 MILLONES en SINCELEJO! 🎉💙 🔥 Hoy celebramos a los que creen, se arriesgan y van por más. Aquí la fracción también gana , también vibra y también hace historia. ✨🍀 🥳 ¡Que siga la celebración y no se apague la suerte! 💙🔥 ¡Felicitaciones… pic.twitter.com/2mYwq7V6ER — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 21, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín