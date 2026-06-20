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Resumen: Si no ganaste... hay una nueva posibilidad: Este sábado 20 de junio la Lotería de Medellín trae el Extra Mundialista de la Medellín con un mayor de $25.000 millones

Resultados de la Lotería de Medellín: 19 de junio

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 19 de junio de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4840.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

3190 de la serie 283

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

Todos los resultados

Secos ganadores

🎉 ¡El número ganador del Sorteo 4840, del viernes 19 de junio de 2026 ya está aquí! ☝️ 🤩 🥳✨Si este billete es el tuyo, acabas de conquistar los $16 MIL MILLONES más anhelados del país🥳✨🤩 🎉 Felicitaciones al gran ganador… 📽️Ahora podrás ver 🔴 EN VIVO por TELEANTIOQUIA… pic.twitter.com/vB7DWxHr9M — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) June 20, 2026

¡La suerte salió a recorrer el país! ✨🎉 Los secos del sorteo 4840 de hoy 19 de junio de 2026, ya tienen dueño y no saben la alegría que nos da seguir dejando nuestro gran plan de premios en manos del público. 💛🍀 Cayó una fracción de un seco de 10 millones en el Departamento… pic.twitter.com/cXlU8ceFz2 — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) June 20, 2026

Extraordinario Mundialista

Este sábado 20 de junio la Lotería de Medellín trae el Extra Mundialista de la Medellín juega con un Premio Mayor de $25.000 millones y un plan de premios que está para celebrar como un gol en el último minuto.

¡No te quedes en el banco! Juega tu Extra Mundialista y vive el tiempo extra que todos queremos ganar.

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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