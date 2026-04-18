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Resumen: 2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones y más...

Resultados de la Lotería de Medellín: 17 de abril

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 17 de abril de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4831.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

9370 de la serie 305

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

🎉 ¡El número ganador del Sorteo 4831, del viernes 17 de abril de 2026 ya está aquí!☝️ 🤩 🥳✨Si este billete es el tuyo, acabas de conquistar los $16 MIL MILLONES más anhelados del país🥳✨🤩 🎉 Felicitaciones al gran ganador… 📽️Ahora podrás ver 🔴 EN VIVO por TELEANTIOQUIA… pic.twitter.com/GH5oBK00JH — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) April 18, 2026

Todos los resultados

Secos ganadores

Cayó uno de nuestros Secos de $10 MILLONES en MONTERÍA ! 🎉🥳 ¡La Lotería de Medellín sigue cumpliendo los sueños de nuestros apostadores! ¡Felicitaciones al ganador de uno de nuestros Secos de $10 MILLONES billete completo en el Sorteo 4831, del viernes 17 de abril de 2026,… pic.twitter.com/bM8NReijfE — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) April 18, 2026

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¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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