Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia

Resultados de la Lotería de Medellín: 14 de noviembre

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 14 de noviembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4809 de la lotería de Medellín es… 2953 serie 371.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4809 ya está aquí! ☝️ Si tienes este billete o fracción, ¡genial eres el nuevo millonario de Colombia, con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! ✨ ¡Felicitaciones al afortunado ganador! ¡Gracias por preferirnos!Somos la… pic.twitter.com/1b1EE0JPTs — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) November 15, 2025

Acá todos los resultados

Secos ganadores

Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín