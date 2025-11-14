Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Resultados de la Lotería de Medellín: 14 de noviembre

    El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia

    Publicado por: SoloDuque

    loteria de medellin
    Resultados de la Lotería de Medellín: 14 de noviembre

    Resumen: El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 14 de noviembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

    El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

    Y el número ganador del sorteo 4809 de la lotería de Medellín es… 2953 serie 371.

    2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

    Acá todos los resultados

    Secos ganadores

    Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

    Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.