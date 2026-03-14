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Resumen: A través de la Lotería de Medellín, La Benefiencia de Antioquia entrega recursos para la salud de los antioqueños

Resultados de la Lotería de Medellín: 13 de marzo

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 13 de marzo de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4826.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

7048 de la serie 043

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

🎉 ¡El número ganador del sorteo 4826, del viernes 13 de marzo de 2026 ya está aquí! ☝️ 🥳✨Si este billete es el tuyo, acabas de conquistar los $16 MIL MILLONES más anhelados del país. 🥳✨ ¿No cayó el Mayor? no te preocupes la fracción también premia. Porque aquí, cada número… pic.twitter.com/8RGkprz8tF — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 14, 2026

Acá todos los resultados

Secos ganadores

¡Cayó uno de nuestros Secos de $100 MILLONES en MAGANGUÉ! 🎉💰 ¡Celebramos a otro gran ganador! Uno de nuestros Secos de $100 MILLONES ya tiene dueño en el Sorteo 4826 del viernes 13 de marzo de 2026, con el número 7316, de la serie *235. SOMOS LA #1

💰 ¡La que más paga!

🍀… pic.twitter.com/LYgJBMrO70 — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 14, 2026

¡Cayó uno de nuestros Secos de $100 MILLONES en GIRARDOT, CUNDINAMARCA! 🎉💰 ¡Celebramos a otro gran ganador! Uno de nuestros Secos de $100 MILLONES ya tiene dueño en el Sorteo 4826 del viernes 13 de marzo de 2026, con el número 5654, de la serie 357. SOMOS LA #1

💰 ¡La que… pic.twitter.com/01upHjGq7H — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) March 14, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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