Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

Resultados de la Lotería de Medellín: 13 de febrero

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 30 de enero de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4822.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

4547 de la serie 178

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4822, del viernes 13 de febrero de 2026 ya está aquí! ☝️ Si este billete es el tuyo… acabas de conquistar los $16 MIL MILLONES más deseados del país . ¿No cayó el Mayor? Tranquilo… en el mes del amor, la fracción también enamora y… pic.twitter.com/hu5f8eQTIQ — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) February 14, 2026

Acá todos los resultados

Secos ganadores

¡Cayó uno de nuestros Secos de $100 MILLONES en ANTIOQUIA! SOMOS LA #1

¡La que más paga!

¡La que más vende!

¡Con TRANSPARENCIA certificada ICONTEC ! ¡ Felicitaciones al ganador de uno de nuestros Secos de $100 MILLONES en el Sorteo 4822, del viernes 13 de febrero de… pic.twitter.com/6BTGRSCVpa — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) February 14, 2026

Bono Millonario

¿Te flechó la suerte con el acumulado millonario de $100 MILLONES? Sorteo 4822, viernes 13 de febrero de 2026. ❤️‍ ¡Es momento de revisar tu billete! Si tiene los tres números adicionales de dos cifras, en orden de arriba hacia abajo… ⭐ ¡Felicidades! El amor y la… pic.twitter.com/keFjekT3AA — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) February 14, 2026

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

Sigue al canal de WhatsApp de Loterías

Aquí más Resultados de la Lotería de Medellín