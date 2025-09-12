Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Y el número ganador del sorteo 4800 de la Lotería de Medellín es...

Resultados de la Lotería de Medellín: 12 de septiembre

Minuto30.com .- La Lotería de Medellín jugó la noche de este viernes 12 de septiembre, dándole la oportunidad para que el ganador se quede con un mayor de 16 mil millones de pesos.

El sorteo es realizado por la Beneficencia de Antioquia, empresa que genera recursos para la salud de Antioquia.

Y el número ganador del sorteo 4800 de la lotería de Medellín es… 3472 serie 401.

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.

¡El número ganador del sorteo 4800 ya está aquí! ☝️ Si tienes este billete o fracción, ¡genial eres el nuevo millonario de Colombia, con los $16 MIL MILLONES de la Lotería de Medellín! ✨ ¡Felicitaciones al afortunado ganador! #LoteríaDeMedellín#LaQueMásPaga pic.twitter.com/gIoxonQfe6 — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 13, 2025

Acá todos los resultados

Secos ganadores

Bono Viaje

¿Eres el afortunado ganador del Bono Viaje por $10 MILLONES? ✈️ Si tu billete completo tiene estos tres números en orden descendente (de arriba hacia abajo)… ¡FANTÁSTICO! Has ganado. #LoteríaDeMedellín #LaQueMásPaga pic.twitter.com/nsi3VQbgoD — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 13, 2025

