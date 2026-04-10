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Resumen: Si usted es uno de los afortunados ganadores, acá le contamos como reclamar el premio

Resultados de la Lotería de Medellín: 10 de abril

Minuto30.com .- . La noche de este viernes 10 de abril de 2026 la Lotería de Medellín volvió a rodar sus balotas, entregando la posibilidad de cambiarle la vida a un afortunado ganador con un premio mayor de 16 mil millones de pesos, correspondiente al sorteo 4830.

Bajo la supervisión de la Beneficencia de Antioquia (BENEDAN), entidad que transfiere importantes recursos para la salud de los antioqueños, se conocieron los números ganadores. Aquí le presentamos el balance completo de la jornada:

El Premio Mayor

El número que entrega los 16.000 millones de pesos es el:

3904 de la serie 472

Otros premios destacados

Además del premio gordo, la Lotería de Medellín entrega una millonaria bolsa de premios secos:

2 seco de 1000 millones; 2 de 700 millones; 2 secos de 500 millones; 6 seco de 100 millones; 7 secos de 50 millones; 10 de 20 millones y 15 secos de 10 millones son los otros premios que entrega el sorteo; así como las aproximaciones.

🎉 ¡El número ganador del Sorteo 4830, del viernes 10 de abril de 2026 ya está aquí!☝️ Si este billete es el tuyo, ¡felicidades! El premio más exótico de Colombia es tuyo, los ¡$16 MIL MILLONES! 💰 📽️Ahora podrás ver 🔴 EN VIVO por TELEANTIOQUIA los SUPERSECOS de $1.000 y $700… pic.twitter.com/yfEPmqEPWF — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) April 11, 2026

Secos ganadores

¿Cómo cobrar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores, recuerde que puede acercarse a los puntos de venta autorizados o directamente a las oficinas de la Beneficencia de Antioquia. No olvide presentar su documento de identidad original y el billete de lotería en perfecto estado.

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