Resultados de la Lotería de Boyacá: sorteo 4648 del sábado 31 de octubre de 2026

Resumen: La Lotería de Boyacá entregó el premio mayor de $15.000 millones del sorteo 4648, jugado el sábado 31 de octubre de 2026, al número 5748 de la serie 202. También se conocieron los ganadores de los premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza, de entre $100 y $1.000 millones, y de los premios secos Berraquera, Optimismo y Valentía. El lanzamiento adicional correspondió al número 582 de la serie 122. El próximo sorteo será el sábado 7 de noviembre de 2026.

La Lotería de Boyacá realizó el sábado 31 de octubre de 2026 el sorteo número 4648, con un premio mayor de $15.000 millones. El número ganador fue el 5748 de la serie 202, según la lista oficial de resultados difundida por la entidad tras el sorteo y contrastada con otros medios.

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó los premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza, que van desde los $100 millones hasta los $1.000 millones, y varias categorías de premios secos de menor valor. Quienes compraron billete o fracción pueden revisar a continuación todos los números y series ganadoras, y también la imagen con los resultados que aparece al final de esta nota.

Premio mayor de $15.000 millones

Premio mayor: número 5748, serie 202.

Premios Fortuna, Alegría, Ilusión y Esperanza

Premio Fortuna de $1.000 millones: número 7130, serie 144.

número 7130, serie 144. Premio Alegría de $400 millones: número 0488, serie 149.

número 0488, serie 149. Premio Ilusión de $300 millones: número 6838, serie 072.

número 6838, serie 072. Premio Esperanza de $100 millones: número 2057, serie 197.

Para cobrar cualquiera de estos premios, el número y la serie del billete deben coincidir con los que aparecen en la lista. Si solo coincide el número, pero la serie es distinta, el billete no es ganador de ese premio.

Lanzamiento adicional

El lanzamiento adicional de esta jornada correspondió al número 582 de la serie 122, con el Combo Halloween como premio: una bicicleta, un computador portátil y una consola de videojuegos.

4 premios Berraquera de $50 millones

Número 2906 , serie 401

, serie 401 Número 0732 , serie 123

, serie 123 Número 5498 , serie 230

, serie 230 Número 0167, serie 052

15 premios Optimismo de $20 millones

Número 8006 , serie 062

, serie 062 Número 6384 , serie 008

, serie 008 Número 0755 , serie 163

, serie 163 Número 5125 , serie 415

, serie 415 Número 5580 , serie 018

, serie 018 Número 9090 , serie 407

, serie 407 Número 3797 , serie 431

, serie 431 Número 9038 , serie 253

, serie 253 Número 5887 , serie 264

, serie 264 Número 1580 , serie 436

, serie 436 Número 6709 , serie 225

, serie 225 Número 9645 , serie 027

, serie 027 Número 7024 , serie 391

, serie 391 Número 8997 , serie 048

, serie 048 Número 6981, serie 293

36 premios Valentía de $10 millones

Número 0535 , serie 008

, serie 008 Número 0728 , serie 148

, serie 148 Número 0800 , serie 228

, serie 228 Número 1497 , serie 024

, serie 024 Número 1680 , serie 041

, serie 041 Número 2042 , serie 370

, serie 370 Número 2233 , serie 239

, serie 239 Número 2381 , serie 200

, serie 200 Número 2678 , serie 008

, serie 008 Número 2861 , serie 133

, serie 133 Número 3095 , serie 396

, serie 396 Número 3301 , serie 337

, serie 337 Número 3407 , serie 283

, serie 283 Número 3662 , serie 448

, serie 448 Número 3666 , serie 450

, serie 450 Número 3750 , serie 280

, serie 280 Número 3965 , serie 400

, serie 400 Número 4065 , serie 411

, serie 411 Número 4119 , serie 298

, serie 298 Número 4229 , serie 245

, serie 245 Número 4278 , serie 360

, serie 360 Número 4358 , serie 302

, serie 302 Número 4646 , serie 411

, serie 411 Número 4792 , serie 449

, serie 449 Número 5076 , serie 048

, serie 048 Número 5606 , serie 309

, serie 309 Número 5892 , serie 052

, serie 052 Número 6003 , serie 299

, serie 299 Número 6143 , serie 368

, serie 368 Número 6830 , serie 447

, serie 447 Número 6952 , serie 220

, serie 220 Número 7440 , serie 389

, serie 389 Número 8430 , serie 068

, serie 068 Número 8482 , serie 008

, serie 008 Número 9198 , serie 225

, serie 225 Número 9781, serie 179

Cómo jugar y revisar el billete

Para participar en la Lotería de Boyacá hay que comprar un billete o una de sus fracciones. El número identifica la combinación principal, la serie agrupa los billetes de un mismo número y la fecha indica para qué sorteo es válido. Los jugadores pueden comprar el billete completo o alguna de sus fracciones, y el valor del premio se reparte en proporción a las fracciones que se tengan.

Después del sorteo, lo primero es conservar el billete en buen estado y comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales. Un premio solo corresponde cuando coinciden ambos datos. En caso de duda o diferencia entre los listados publicados en distintos medios, los únicos resultados válidos son los del acta oficial del sorteo, que se consulta en los canales de la Lotería de Boyacá.

Qué hacer si ganó

Quien crea tener un billete premiado debe guardarlo sin enmendaduras ni daños y comunicarse con la Lotería de Boyacá o con su distribuidor autorizado para conocer los requisitos de cobro. Los premios menores suelen reclamarse a través de la red de distribución, mientras que los premios más altos se tramitan directamente con la entidad, que informa los documentos necesarios y los plazos para hacerlo.

También conviene recordar que los premios están sujetos a los impuestos y descuentos que establece la ley, y que el plazo para reclamar es limitado, por lo que no se recomienda dejar pasar el tiempo después del sorteo.

Próximo sorteo

La Lotería de Boyacá juega todos los sábados. El próximo sorteo será el sábado 7 de noviembre de 2026, con un premio mayor de $15.000 millones y la misma estructura de premios secos. Las loterías son juegos de azar y deben jugarse con responsabilidad; se invita a comprar únicamente billetes de vendedores autorizados.

Minuto30 publica los resultados de las principales loterías del país después de cada sorteo, para que los jugadores puedan verificar sus números sin demora.

Resultados oficiales del sorteo 4648