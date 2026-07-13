Resultados de la Lotería de Boyacá: 11 de julio

Resumen: La Lotería de Boyacá entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 15 mil millones de pesos a sus clientes.
Minuto30.com .- La Lotería de Boyacá entrega cada sábado un multimillonario premio mayor de 15 mil millones de pesos a sus clientes.
El número ganador del sorteo 4632 de la Lotería de Boyacá, jugado el 11 de julio es… 2243 de la serie 018.
1 seco de 1000 millones; 1 secos de 400 millones; 1 secos de 300 millones; 1 seco de 100 millones; 4 secos de 50 millones; 15 de 20 millones; 36 secos de 10 millones, y el boyalotto, son los otros premios que entrega el sorteo; además de las aproximaciones.
Aquí más Resultados de la Lotería de Boyacá
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