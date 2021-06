Repase los resultados de lo que va corrido de la Copa América

El domingo anterior comenzó la acción en la Copa América 2021, la cual tiene diez equipos en acción divididos en dos grupos.

De entrada la Selección de Brasil hizo sentir su favoritismo y goleó 3-0 a su similar de Venezuela.

Por su parte, el seleccionado colombiano sigue por buen camino bajo la dirección técnica de Reinaldo Rueda y derrotó 1-0 a Ecuador, en la primera fecha del certamen.

Si bien el equipo cafetero tiene mucho por mejorar en lo futbolístico y su primera presentación en la Copa América no fue la mejor, el triunfo genera un entorno positivo que permitirá trabajar con tranquilidad, de cara al segundo compromiso en el torneo, ante Venezuela.

Lo anterior en relación al grupo B de la competencia.

Entre tanto, el lunes festivo fue el turno para los seleccionados del grupo A.

Argentina quedó en deuda en su primera presentación, pues tuvo que resignarse con un empate ante Chile.

Por su parte, Paraguay le ganó 3-1 a Bolivia.

La programación de la Copa se reanudará el próximo jueves 17 de junio, cuando de nuevo estará en acción la Selección Colombia, esta vez frente la ‘Vinotinto’.

Lea también: Selección Colombia anuncia movimientos en el grupo que participa en la Copa América

🎞️ Uma estreia memorável! Reviva de outra perspectiva 🇧🇷🇻🇪

CONMEBOL #CopaAmérica 2021#VibraOContinente

🎞️ A memorable debut! Relive it from a new perspective 🇧🇷🇻🇪

CONMEBOL #CopaAmérica 2021#RockingTheContinent pic.twitter.com/arhKQaMmTi

— Copa América (@CopaAmerica) June 15, 2021