Resumen: Tras la lectura de sus derechos, ambos sujetos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los presuntos delitos cometidos y se avance en su respectivo proceso judicial.

Resultados contra el microtráfico en Sonsón: dos capturados y más de 80 dosis de estupefacientes incautadas

Minuto30.com .-. La Administración Municipal de Sonsón, en cabeza de Juan Diego Zuluaga, en un trabajo articulado con la Policía de Antioquia, reportó un nuevo golpe contra el microtráfico en el municipio, tras la captura en flagrancia de dos personas presuntamente vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas.

Las detenciones se materializaron en medio de labores preventivas de registro y control adelantadas por los uniformados, intervenciones que hacen parte de la estrategia institucional «Juntos por Antioquia» y el despliegue del «Plan Cazador».

Material incautado

Durante la requisa a los sospechosos, los agentes lograron incautar 85 dosis de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína, así como dos teléfonos celulares que podrían ser clave para las investigaciones.

Tras la lectura de sus derechos, ambos sujetos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los presuntos delitos cometidos y se avance en su respectivo proceso judicial.

Frente a estos resultados, la Alcaldía de Sonsón ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo los controles operativos de la mano de la Fuerza Pública, trabajando de manera incesante para proteger la tranquilidad de las comunidades y consolidar un territorio más seguro.