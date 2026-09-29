Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Resultados contra el microtráfico en Sonsón: dos capturados y más de 80 dosis de estupefacientes incautadas

    Tras la lectura de sus derechos, ambos sujetos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente

    Publicado por: SoloDuque

    Sonsón
    Foto de archivo de Sonsón
    Resultados contra el microtráfico en Sonsón: dos capturados y más de 80 dosis de estupefacientes incautadas

    Resumen: Tras la lectura de sus derechos, ambos sujetos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los presuntos delitos cometidos y se avance en su respectivo proceso judicial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .-. La Administración Municipal de Sonsón, en cabeza de Juan Diego Zuluaga, en un trabajo articulado con la Policía de Antioquia, reportó un nuevo golpe contra el microtráfico en el municipio, tras la captura en flagrancia de dos personas presuntamente vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas.

    Las detenciones se materializaron en medio de labores preventivas de registro y control adelantadas por los uniformados, intervenciones que hacen parte de la estrategia institucional «Juntos por Antioquia» y el despliegue del «Plan Cazador».

    microtrafico sonson

    Material incautado

    Durante la requisa a los sospechosos, los agentes lograron incautar 85 dosis de una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína, así como dos teléfonos celulares que podrían ser clave para las investigaciones.

    Tras la lectura de sus derechos, ambos sujetos y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los presuntos delitos cometidos y se avance en su respectivo proceso judicial.

    Frente a estos resultados, la Alcaldía de Sonsón ratificó su compromiso de seguir fortaleciendo los controles operativos de la mano de la Fuerza Pública, trabajando de manera incesante para proteger la tranquilidad de las comunidades y consolidar un territorio más seguro.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¿Sabías que la restricción de rentas cortas en zonas residenciales existe desde 2014?

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.