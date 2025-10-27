Alejandro Restrepo recibió un duro golpe al frente del DIM, contra el rival de patio Atlético Nacional.

Al frente suyo estaba un joven entrenador que, a juzgar por lo que pasó en el juego, se preparó mejor para este clásico que no desentona.

Sin duda, lo vivido en el Atanasio Girardot fue el mejor clásico del país, al margen de los errores estratégicos que ahora le pesan al cuerpo técnico del ‘Poderoso’.

Vivida la emoción por parte de los hinchas, en el camerino del rojo de la montaña hubo un mea culpa. Alejandro Restrepo aceptó que le faltó reaccionar.

“Ojalá que esto nos sirva de aprendizaje”: Restrepo sobre la derrota ante Atlético Nacional

Y es que el rojo de la montaña, que venía siendo el rey de las reportadas, tuvo el juego 2-1, momento en el que debieron aflorar decisiones, que protegieran el resultado del rojo.

Antes de que Restrepo pudiera reaccionar el verde paisa le convirtió 2 goles más en la segunda parte y el camino se puso esta arriba.

Ahora, al margen del dolor que a los hinchas les produjo perder por goleada frente a rival de patio, para muchos, lo ocurrido es un campanazo de alerta de cara a los cuadrangulares.

