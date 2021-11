¿Qué tal esto? ¡Abusivos! En un restaurante cobraron solo por guardar un pastel

En su cuenta en Tik Tok, una cibernauta publicó que un ‘cacharro’ que le sucedió en un restaurante y que se ha viralizado.

En la grabación, dos mujeres y un hombre se burlan de lo que les sucedió, al parecer, un mesero les ofreció guardar una torta que ellos llevaron al sitio, después de consumir, pidieron la cuenta y en medio de risas relataron su sorpresa.

«Quedamos como estúpidas. Nos dijo el mesero ¿quieren poner el pastel en el refri? Sí, métalo. Meter pastel al refri», dijo una de las jóvenes entre risas.

Mostró la cuenta en la grabación y efectivamente le cobraban 100 pesos mexicanos por guardarles el pastel, «a 100 la metida (risas) avisen», escribió la mujer al dar a conocer lo que les sucedió.

La publicación rápidamente se viralizó y los comentarios no tardaron en llegar, «me pasó, me dijo el mesero que si deseábamos cargar el teléfono y yo sin carga dije: por favor, en la factura me cargaron lo de la luz», «Qué robo ¿Dónde es ara nunca ir?», «salió más caro la metida que el pastel», «les debió avisar»; fueron algunos de los comentarios.

