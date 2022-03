VIDEO. Respuesta de Francia Márquez a Marbelle por comentario racista

in

La candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez habló sobre los comentarios racista en las redes sociales, se refirió al de Marbelle.

«El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A @Marbelle30 le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia», dijo Francia Márquez en su cuenta de Twitter.

Durante un debate le envió a Marbelle un abrazo «ancestral para que se sane».

«El racismo es algo que lastima y esto no es sólo para Marbelle y para Bolívar, es para toda la humanidad. Erradicar el racismo no es una responsabilidad de la población que ha sido racializada, como erradicar el patriarcado y el machismo tampoco es responsabilidad de nosotras las mujeres, esta es una responsabilidad que debemos asumir como sociedad», indicó Francia.

«Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan porque se cohíben la oportunidad de expresar amor, de expresar alegría y de construir en medio de la diferencia», dijo en medio del debate, el video lo han viralizado en redes sociales.