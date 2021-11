VIDEO: La elocuente respuesta de Bad Bunny a un reportero que le habló en inglés

El cantante Bad Bunny respondió de una manera cómica a un reportero que lo entrevistaba en inglés en la gala de los premios American Music Awards 2021 el pasado 21 de noviembre, a lo que le dijo que no entendía lo que le preguntaba.

Durante una entrevista que le realizaron a Bad Bunny en la entrega de los premios American Music Awards 2021 el día de ayer 21 de noviembre en Los Ángeles, el cantante puertorriqueño entre risas nerviosas contestó al reportero que lo entrevistaba que no entedía lo que le preguntaba.

«Ammm…Te voy a ser bien claro no entendí lo que dijiste. I don’t know understand what do you say», fue lo que dijo el famoso cantante. Después de este cómico momento las risas entre ambos no se hicieron esperar.

Bad Bunny no le entendió al reportero la pregunta en inglés.

