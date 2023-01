Así respondió Piqué al anuncio de la nueva canción de Shakira

Gerard Piqué se encuentra en el ojo del huracán luego de que su expareja, la cantante Shakira, anunciara en redes sociales que el miércoles lanzaría su sesión con el argentino Bizarrap.

En las últimas horas el exfutbolista ha sido blanco de todo tipo de comentarios en las redes sociales a causa de dicho lanzamiento que finalmente se dio en la noche.

Sin embargo ante la ola de burlas y señalamientos que debe soportar, Piqué no se quedó atrás.

Una inesperada publicación, muy a su estilo, fue la forma cómo reaccionó el exdefensor del Barcelona tras la noticia del lanzamiento de la canción.

Piqué, en medio del anuncio de Shakira y todo lo que ha generado en internet, se limitó a publicar unos emojis los cuales han sido interpretados como una respuesta al lanzamiento.

Un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna parecen ser lo suficientemente claros ante este ‘boom’, o por lo menos así lo tomaron los seguidores de la colombiana que invadieron el tuit de miles de reacciones.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023



Tras el lanzamiento de la nueva canción de Shakira que se dio cerca de las 7:00 de la noche y titula ‘Music Sessions #53’, quedó claro que esta tiene mucho que ver con Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es uno de los fragmentos de la letra.

Aquí puede escuchar la canción completa:

