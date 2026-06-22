Resumen: La Fiscalía imputó al hombre, de 33 años, el delito de muerte animal agravada. Cargo que no fue aceptado

¡Dijo que no fue él! A responder por lanzar por la ventana de un quinto piso a Vaki, una perrita

La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó ante un juez de control de garantías a Leonardo Angarita Gutiérrez, quien habría causado la muerte violenta de un animal de compañía, ocurrido en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).

Información en poder de la Fiscalía evidencia que la noche del 10 de junio de 2026 Angarita habría arrojado desde un quinto piso a una canina llamada Vaki, lo cual produjo la muerte del animal.

Los propietarios señalaron a Angarita como la persona que habría ejecutado la conducta e indicaron el apartamento en que se encontraba tras los hechos.

La Fiscalía imputó al hombre, de 33 años, el delito de muerte animal agravada. Cargo que no fue aceptado. Una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Angarita fue capturado por la Policía Ambiental y Carabineros en su residencia, en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander).