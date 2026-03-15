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    ¡Respiro Rojo en Montería! El Medellín remontó, venció a Jaguares y busca salir del fondo

    La consigna para Alejandro Restrepo es clara: el equipo tiene la obligación de ganar “todo lo que pueda”

    Publicado por: SoloDuque

    ¡En casa hay que ganar! Convocados del DIM para el juego contra el Deportes Tolima
    El DIM de Alejandro Restrepo suma puntos ante Jaguares, tras remontar. Foto: DIM
    ¡Respiro Rojo en Montería! El Medellín remontó, venció a Jaguares y busca salir del fondo

    Resumen: Deportivo Independiente Medellín se llevó los tres puntos del Jaraguay tras vencer 2-1 a Jaguares. Aunque el equipo de Alejandro Restrepo dominó la posesión, la falta de gol sigue siendo un reto para un DIM

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellín se llevó los tres puntos del Jaraguay tras vencer 2-1 a Jaguares. Aunque el equipo de Alejandro Restrepo dominó la posesión, la falta de gol sigue siendo un reto para un DIM que está obligado a ganar todo lo que resta para clasificar.

    En un partido de “necesitados” por la fecha 11 de la liga, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) logró una victoria balsámica en territorio cordobés. El equipo antioqueño, que llegó con la presión de obtener resultados inmediatos, superó a Jaguares de Montería con un marcador de 1-2, remontando un resultado adverso que parecía complicar el proceso de Alejandro Restrepo.

    Un dominio absoluto que empezó con susto

    Desde el pitazo inicial, el “Poderoso” impuso condiciones. Con un 70% de posesión de la pelota, el DIM controló los hilos del juego, circulando el balón de lado a lado. Sin embargo, la efectividad fue un problema en la primera mitad.

    A pesar del dominio visitante, Jaguares aprovechó una de sus pocas llegadas claras. Al minuto 38, Duván Ramírez sorprendió a la defensa roja y abrió el marcador para los locales. Con el 1-0 en contra y solo un 30% de posesión para Jaguares, el Medellín se fue al descanso con la urgencia de traducir su manejo en goles.

    La remontada: Chaverra y Montaño al rescate

    Para el segundo tiempo, la intensidad del Medellín aumentó. La insistencia dio frutos al minuto 60, cuando una infracción en el área fue sancionada como penal. El lateral Leyser Chaverra, con frialdad, ejecutó el cobro para poner el empate 1-1.

    El DIM no bajó los brazos y siguió atacando, sumando 11 remates, 5 de ellos a puerta. La recompensa final llegó de los pies de John Montaño, quien anotó el gol de la victoria para cerrar el marcador 1-2 y darle tres puntos vitales al equipo de Restrepo.

    Situación en la tabla: Una final cada fin de semana

    A pesar del triunfo, la situación del Independiente Medellín sigue siendo delicada. Con este resultado, el DIM escala a la posición 15 de la tabla con 10 puntos. Superó precisamente a Jaguares, dirigido por el paraguayo Gustavo Florentín, que ahora cae a la casilla 16 con las mismas 10 unidades.

    La diferencia de gol es lo que mantiene vivo el respiro rojo:

    Medellín: 10 puntos / Diferencia: -2

    Jaguares: 10 puntos / Diferencia: -11

    La consigna para Alejandro Restrepo es clara: el equipo tiene la obligación de ganar “todo lo que pueda” en las fechas restantes para intentar meterse en el grupo de los ocho. Por ahora, el triunfo en Montería sirve para calmar las aguas, pero el margen de error es inexistente.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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