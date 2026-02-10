El DIM revive en la Liga BetPlay tras vencer 3-1 al Cúcuta con goles de Moreno, Serna y Jhon Montaño. Foto: DIM

Resumen: En un vibrante encuentro disputado en el Estadio General Santander, el Independiente Medellín logró su primera victoria en la Liga BetPlay al vencer 3-1 al Cúcuta Deportivo, resultado que le otorga un respiro al proceso del técnico Restrepo. El "Poderoso" se adelantó temprano con un gol de Didier Moreno, pero tras la lesión de Halam Loboa y un penal sancionado por el VAR que Leider Berdugo convirtió en el empate, el panorama se complicó momentáneamente. Sin embargo, aprovechando la expulsión del capitán motilón Jhonatan Agudelo antes del descanso, el DIM impuso su superioridad numérica en el segundo tiempo con goles rápidos de Alexis Serna y Jhon Montaño, sellando un triunfo vital que los lleva a sumar 5 puntos y escalar a la posición 15 de la tabla.

¿Respirador artificial? El DIM por fin ganó y Restrepo toma un poco de aire poderoso

El Estadio General Santander fue el escenario de un duelo vibrante donde el DIM logró un respiro necesario al vencer 3-1 al Cúcuta Deportivo por la sexta fecha de la Liga BetPlay.

El encuentro comenzó con un “Poderoso” propositivo que logró romper el celofán temprano gracias a una anotación de Didier Moreno.

El volante capitalizó una asistencia precisa de Francisco “El Polaco” Fydriszewski, el atacante argentino que destacó en el arranque por su fútbol asociativo, respondiendo finalmente a las expectativas de la hinchada tras varias jornadas ausente.

A pesar de la ventaja inicial, el DIM cedió la iniciativa y la posesión del esférico, permitiendo que el conjunto motilón generara opciones de riesgo constantes.

La situación se tornó gris para el Equipo del Pueblo al minuto 35, cuando Halam Loboa debió abandonar el campo por una lesión muscular, obligando el ingreso de Alexis Serna.

El cierre del primer tiempo fue un carrusel de emociones: al minuto 43, el Cúcuta se quedó con diez hombres por la expulsión de su capitán, Jhonatan Agudelo.

Sin embargo, una mano de José Ortiz en el área pequeña al minuto 50 fue sancionada como penal tras la revisión del VAR. Leider Berdugo no perdonó desde los doce pasos y selló el 1-1 parcial antes del descanso.

¿Respirador artificial? El DIM por fin ganó y Restrepo toma un poco de aire poderoso

En la etapa complementaria, el Medellín saltó al terreno de juego con una disposición táctica mucho más sólida, aprovechando la superioridad numérica.

La recompensa llegó rápido, pues al minuto 54, ya en la segunda parte, Alexis Serna se encargó de poner el 2-1, devolviéndole la tranquilidad al banco técnico.

Con el marcador a su favor y el control del ritmo del partido, el Rojo de la Montaña terminó de liquidar el compromiso apenas dos minutos después.

El tercer y definitivo tanto nació de los pies de Jhon Montaño al minuto 56, quien aprovechó una nueva intervención de Didier Moreno, esta vez en rol de asistente, para sentenciar el 3-1.

Con este resultado, el Independiente Medellín suma tres puntos vitales para llegar a un total de 5 unidades, escalando hasta la casilla 15 de la clasificación general y ganando confianza para los próximos retos del torneo.

