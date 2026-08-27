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    «En nuestra ciudad se respeta la autoridad»: Fico Gutiérrez lanza contundente advertencia sobre el control de las protestas en Medellín

    «Respaldamos con firmeza a nuestra Policía para intervenir y restablecer el orden»: Fico

    Publicado por: SoloDuque

    protesta med
    «En nuestra ciudad se respeta la autoridad»: Fico Gutiérrez lanza contundente advertencia sobre el control de las protestas en Medellín

    Resumen: El alcalde distrital marcó una línea roja frente a las manifestaciones. Aunque garantizó el derecho a la protesta pacífica, aseguró que la Policía Metropolitana tiene pleno respaldo para intervenir ante bloqueos o actos de violencia.

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    Minuto30.com .- En respuesta a las dinámicas de movilización social en la capital antioqueña, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, emitió un vehemente pronunciamiento sobre el manejo del orden público en la ciudad. El mandatario fue enfático en señalar que su administración no cederá terreno ante los disturbios o los bloqueos que afecten la movilidad y tranquilidad de los ciudadanos.

    A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Gutiérrez trazó el límite de lo que el Distrito considera aceptable durante las jornadas de manifestación, enviando un mensaje claro tanto a los marchantes como a la Fuerza Pública.

    Garantía constitucional con límites estrictos

    El alcalde inició su declaración reconociendo el derecho constitucional a la movilización, pero advirtió que cualquier alteración que cruce la línea hacia el vandalismo tendrá una respuesta institucional inmediata.

    En Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no toleraremos la violencia ni las vías de hecho», puntualizó Gutiérrez.

    Espaldarazo total a la Policía Metropolitana

    El alcalde entregó un firme respaldo a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval). Ante escenarios donde las marchas deriven en disturbios o bloqueos de vías principales, el mandatario dejó claro que los uniformados tienen luz verde y total apoyo político para actuar.

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    «Respaldamos con firmeza a nuestra Policía para intervenir y restablecer el orden. En nuestra ciudad se respeta la autoridad», sentenció el mandatario local.

    Este mensaje reafirma la postura de «mano dura» y restablecimiento del principio de autoridad que ha sido bandera de la actual administración distrital, dejando claro que los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ahora UNDMO) y las fuerzas de control actuarán sin titubeos cuando las manifestaciones pacíficas se transformen en alteraciones al orden público.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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