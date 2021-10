VIDEO: «Me llamaste llorando para que bajara el video»: Residente se despachó nuevamente contra J Balvin

Nuevamente, el artista puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, publicó un video en su cuenta de Instagram donde se refirió a la discusión que mantuvo con el cantante paisa J Balvin, luego de que este hiciera un llamado a boicotear los premios Grammy.

En esta oportunidad, el puertorriqueño reveló lo que sucedió después de que él publicara el primer video y que posteriormente borró, según dijo, a petición del mismo J Balvin. «Están los códigos de la calle, la compasión por los demás, la misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé cabrón, terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran», dijo residente.

Además, lo tildó del «falso»: «Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso, y por las redes me escribes «respeto tu opinión», cabrón, que más falso escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno del mundo, cabrón», dijo Residente.

Según indicó René, entre los dos hicieron un trato que J Balvin incumplió. «Quedamos en que tu borrabas el disparate que escribiste y yo borraba mi video (…), entonces sales tú al otro día, me llamas mientras estoy reunido y te digo que no puedo ahora, y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs», expresó.

Incluso, Residente se refirió al padre del artista paisa, quien también se pronunció sobre lo ocurrido. «Esta va para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra, tú rompiste la palabra, en cambio mi padre me educó con otros principios, por ejemplo amar a mi país por encima de todas las cosas».

