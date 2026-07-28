¡Sanos y salvos! El heroico rescate conjunto de cuatro policías extraviados en el Cauca

Resumen: El éxito de esta misión no habría sido posible sin la intervención ciudadana. La Policía Nacional dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 11 habitantes del corregimiento de Ortega, perteneciente al municipio de Cajibío (Cauca).

Minuto30.com .- El drama que comenzó el pasado domingo 26 de julio, cuando se perdió todo contacto con los uniformados tras labores de patrullaje en el sector de El Tambo, llegó a su fin. La institución confirmó oficialmente que los agentes fueron localizados y ya se encuentran fuera de peligro, reencontrándose con sus familias.

El fin de la incertidumbre: así fue el hallazgo

De acuerdo con el comunicado emitido por la Policía Nacional, el grupo estaba conformado por un mayor y tres patrulleros, quienes se extraviaron en la espesura de la zona rural caucana.

Una vez localizados en jurisdicción de El Tambo, los cuatro policías fueron trasladados de inmediato a la ciudad de Popayán. Allí reciben atención médica especializada, y los primeros reportes indican que su estado de salud es estable.

Los ‘héroes sin capa’ de Ortega

El éxito de esta misión no habría sido posible sin la intervención ciudadana. La Policía Nacional dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 11 habitantes del corregimiento de Ortega, perteneciente al municipio de Cajibío (Cauca).

Estos ciudadanos, demostrando un profundo sentido humanitario, se unieron como voluntarios a las cuadrillas de búsqueda desde el minuto cero. Su conocimiento del agreste territorio, sumado al despliegue técnico del Cuerpo de Bomberos, los escuadrones caninos y los equipos de rescate institucional, fue determinante para ubicar a los uniformados a tiempo.

«A estos ciudadanos ejemplares les expresamos nuestro reconocimiento y admiración. Su gesto demuestra que el heroísmo también habita en las comunidades y reafirma que, cuando la ciudadanía y su Fuerza Pública trabajan unidas, se salvan vidas», destacó la institución en su declaratoria oficial.