Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Sanos y salvos! El heroico rescate conjunto de cuatro policías extraviados en el Cauca

    La Policía Nacional dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 11 habitantes del corregimiento de Ortega

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Sanos y salvos! El heroico rescate conjunto de cuatro policías extraviados en el Cauca

    Resumen: El éxito de esta misión no habría sido posible sin la intervención ciudadana. La Policía Nacional dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 11 habitantes del corregimiento de Ortega, perteneciente al municipio de Cajibío (Cauca).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- El drama que comenzó el pasado domingo 26 de julio, cuando se perdió todo contacto con los uniformados tras labores de patrullaje en el sector de El Tambo, llegó a su fin. La institución confirmó oficialmente que los agentes fueron localizados y ya se encuentran fuera de peligro, reencontrándose con sus familias.

    El fin de la incertidumbre: así fue el hallazgo

    De acuerdo con el comunicado emitido por la Policía Nacional, el grupo estaba conformado por un mayor y tres patrulleros, quienes se extraviaron en la espesura de la zona rural caucana.

    Una vez localizados en jurisdicción de El Tambo, los cuatro policías fueron trasladados de inmediato a la ciudad de Popayán. Allí reciben atención médica especializada, y los primeros reportes indican que su estado de salud es estable.

    policias

    Los ‘héroes sin capa’ de Ortega

    El éxito de esta misión no habría sido posible sin la intervención ciudadana. La Policía Nacional dedicó un sentido mensaje de agradecimiento a 11 habitantes del corregimiento de Ortega, perteneciente al municipio de Cajibío (Cauca).

    Estos ciudadanos, demostrando un profundo sentido humanitario, se unieron como voluntarios a las cuadrillas de búsqueda desde el minuto cero. Su conocimiento del agreste territorio, sumado al despliegue técnico del Cuerpo de Bomberos, los escuadrones caninos y los equipos de rescate institucional, fue determinante para ubicar a los uniformados a tiempo.

    «A estos ciudadanos ejemplares les expresamos nuestro reconocimiento y admiración. Su gesto demuestra que el heroísmo también habita en las comunidades y reafirma que, cuando la ciudadanía y su Fuerza Pública trabajan unidas, se salvan vidas», destacó la institución en su declaratoria oficial.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.