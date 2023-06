VIDEO. En helicóptero, así el rescate de la perrita Dory tras caer de un acantilado

La perrita llamada Dory se volvió famosa en redes sociales luego de que cayera de unos 100 metros de un acantilado en Estados Unidos. La canina fue rescatada en helicóptero por la guardia costera.

La pastora alemana fue ‘recuperada’ por un rescatista que se lanzó desde helicóptero hasta el mar. De acuerdo con medios locales, la perrita se encontraba triste y desorientada entre las rocas.

Los internautas estuvieron al tanto del rescate de la perrita luego de que cayera colina abajo de un sendero en Oregón el miércoles.

En el video del rescate se observa al rescatista mientras baja a rapel hacia el mar, nada hasta la orilla dónde estaba Dory, quien estaba herida pero consciente.

La perrita y el rescatista fueron subidas en una cesta impulsada por un cable del helicóptero.

#BREAKING Last night, Wednesday, at around 7 p.m. Coast Guard Air Station Astoria rescued a German Shepard after she fell off a cliff and was injured in Ecola State Park. pic.twitter.com/xN5Lhzw8R0

