Fotos y video: Rescataron con vida a minero que llevaba seis días atrapado en socavón de Boyacá

Como un milagro fue catalogado el rescate del minero Luis Eduardo Montañez que logró sobrevivir atrapado por seis días en una mina de carbón en Sativasur, Boyacá, sin agua ni comida; sin embargo, uno de sus compañeros que también quedó bajo tierra, murió.

Y es que el derrumbe se presentó en horas de la mañana del pasado sábado, 26 de junio, y de inmediato los organismos del socorro iniciaron todos los trabajos correspondientes para las labores de rescate de estos dos hombres que habían quedado bajo tierra.

Aunque el pasado miércoles, 30 de junio, uno de los mineros fue hallado muerto, los organismos del socorro no perdían las esperanzas de encontrar al otro minero con vida y no cesaron las labores de rescate.

Ya para las horas de la noche del pasado jueves, 1 de julio, la Agencia Nacional de Minería dio la tan esperada noticia e informó que gracias a un trabajo conjunto lograron encontrar y rescatar con vida a este valiente hombre que nunca perdió la fe en Dios.

Una puntilla, la herramienta que le ayudó a respirar a este minero

En declaraciones para Noticias Caracol, este minero sobreviviente reveló que: «En mi bolsillo contaba con una puntilla y como que en la mitad del derrumbe antiguo y del nuevo que se produjo, con la puntilla logro hacer un huequito en el derrumbe antiguo y gracias a Dios habían dos palos -no tan pegados- los limpio bien para que me filtre aire y así tener el oxígeno que necesitaba».

Asimismo, contó que hizo un «tambor hasta una cierta parte donde el aire cogiera el tambor y me llegara a mí, hice ese trabajo 6 metros más o menos a solo mano porque no tenía herramientas ni nada».

Este hombre manifestó que siempre confió en Dios, pues dice que no lo abandonó y estuvo con él en este duro momento: «Quiero agradecerle a Dios porque estuvo conmigo durante todos estos 6 días, estuvo conmigo, no me abandonó nunca. Quiero agradecerles también a mí esposa, a mi hijo, a mi madre, a mis hermanos y a toda mi familia, a toda la gente que colaboró», expresó el minero en el medio citado.

Es de resaltar que este hombre estuvo durante esos seis días atrapado sin comida ni agua, por lo que según las declaraciones médicas para el medio citado, cuando lo rescataron y lo trasladaron a un centro asistencial, llegó con deshidratación grado dos, pero ya se encuentra estable, sin ninguna alteración mayor y está en observación.

Así fue el rescate de este minero sobreviviente:

