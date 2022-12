[VIDEO] Así fue el rescate a un apneista que se desmayó a 125mts de profundidad

in

Miguel Lozano un apneista fue el protagonista de un angustiante momento que por poco le quita la vida, cuando intentaba romper un récord de la inmersión más profunda del mar.

Lozano perdió el sentido a 125 metros bajo el agua y gracias al esfuerzo de cinco buceadores que nadaron a toda velocidad, lograron salvarlo.

Todo quedó registrado en un video y el mismo Miguel Lozano lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, con un mensaje donde explica lo sucedido.

“Accidentes en la Apnea para no dar una mala imagen y acercar la apnea al gran público. Rara vez se produce un síncope, pero cuando ocurre, como parte de nuestro deporte y con los protocolos adecuados, como podéis ver en el vídeo (y como pasaría en otros deportes como la escalada) no tuve consecuencias. Gracias al equipo de @roatanfreediving que realizó una actuación impecable y mentalmente me permitió enfrentarme a este intento de récord mundial” Escribió Lozano

