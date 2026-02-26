Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

21 animales bajo custodia por maltrato: lo que hallaron las autoridades en predio de Altavista

El rescate de 21 animales en Altavista encendió las alarmas de las autoridades en Medellín tras la difusión de un video que evidenciaría posibles condiciones inadecuadas en un predio de la vereda Jardín.

Según informó la alcaldía de Medellín, el rescate de 21 animales se realizó luego de recibir la alerta ciudadana. Por instrucción del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, funcionarios hicieron presencia en la zona para verificar la situación y adelantar las actuaciones correspondientes.

Como resultado de dos operativos efectuados en el mismo lugar, fueron puestos bajo custodia oficial 16 perros, 2 cabras y 3 ovejas. Los animales recibieron valoración médica veterinaria y atención inmediata.

Algunos requirieron traslado a centros especializados para tratamiento clínico y seguimiento, donde permanecen bajo observación.

De manera paralela, la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal con el fin de esclarecer los hechos y determinar si existen conductas que configuren delito por presunto maltrato animal.

Además, se investigan posibles irregularidades relacionadas con el desarrollo de actividades económicas sin el lleno de los requisitos legales.

Las autoridades indicaron que, de comprobarse responsabilidades, los implicados podrían enfrentar sanciones penales y administrativas. Mientras avanzan las diligencias, el proceso por el rescate de 21 animales continúa en etapa de evaluación técnica y jurídica.

Desde la alcaldía reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la vida y el bienestar animal.

