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    Hallan un perro de monte herido en una vivienda de El Poblado y logran rescatarlo

    Un perro de monte herido fue encontrado en el patio de una vivienda de El Poblado.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan un perro de monte herido en una vivienda de El Poblado y logran rescatarlo
    Foto sacada de redes sociales.
    Hallan un perro de monte herido en una vivienda de El Poblado y logran rescatarlo

    Resumen: Un perro de monte lesionado fue rescatado en El Poblado, Medellín. El animal recibe atención veterinaria especializada mientras avanza su proceso de recuperación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un ejemplar de perro de monte fue rescatado por las autoridades ambientales y de Policía en el barrio El Poblado, en Medellín, luego de ser encontrado lesionado y con dificultades para desplazarse.

    La situación fue reportada por una ciudadana que halló al animal silvestre en el patio de su vivienda y decidió alertar a las autoridades para garantizar su protección.

    Tras recibir el llamado, uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental acudieron al lugar para verificar el estado del ejemplar y activar los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre.

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    Luego de una valoración inicial, el perro de monte fue trasladado a la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde recibe atención especializada.

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    Actualmente, profesionales médico veterinarios realizan el seguimiento clínico del animal para determinar la gravedad de las lesiones y evaluar su evolución.

    El objetivo es que, una vez se recupere satisfactoriamente, pueda regresar a un entorno adecuado para su conservación y bienestar.

    Las autoridades reiterearon el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que involucre animales silvestres heridos, desorientados o en riesgo.

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