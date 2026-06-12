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Resumen: Un perro de monte lesionado fue rescatado en El Poblado, Medellín. El animal recibe atención veterinaria especializada mientras avanza su proceso de recuperación.

Hallan un perro de monte herido en una vivienda de El Poblado y logran rescatarlo

Un ejemplar de perro de monte fue rescatado por las autoridades ambientales y de Policía en el barrio El Poblado, en Medellín, luego de ser encontrado lesionado y con dificultades para desplazarse.

La situación fue reportada por una ciudadana que halló al animal silvestre en el patio de su vivienda y decidió alertar a las autoridades para garantizar su protección.

Tras recibir el llamado, uniformados del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental acudieron al lugar para verificar el estado del ejemplar y activar los protocolos establecidos para la atención de fauna silvestre.

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Luego de una valoración inicial, el perro de monte fue trasladado a la estación de paso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde recibe atención especializada.

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Actualmente, profesionales médico veterinarios realizan el seguimiento clínico del animal para determinar la gravedad de las lesiones y evaluar su evolución.

El objetivo es que, una vez se recupere satisfactoriamente, pueda regresar a un entorno adecuado para su conservación y bienestar.

Las autoridades reiterearon el llamado a la comunidad para reportar cualquier situación que involucre animales silvestres heridos, desorientados o en riesgo.

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