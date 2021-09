Fotos y video: ¡Qué impresión! Rescataron un nido de abejas en la terraza de un edificio en El Poblado

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer en las últimas horas que rescataron un nido de abejas en la terraza de un edificio en el barrio El Poblado de Medellín, las cuales se encontraban en el piso 26.

El rescate de estas abejas en El Poblado

De acuerdo al Área Metropolitana, eran aproximadamente unas 50 mil abejas africanizadas pertenecientes a la familia ‘Apis mellifera’ que se encontraban conformado una nidificación en la terraza de un edificio en un exclusivo sector de El Poblado.

El equipo de reubicadores del Área Metropolitana lideró el rescate de estas abejas que -además- contó con la presencia del director de la entidad, Juan David Palacio Cardona, quien hizo un llamado a la ciudadanía a generar consciencia ambiental y a implementar estrategias que busquen garantizar la protección de dichos individuos.

«Debemos reconocer y entender que cerca del 75% de los alimentos que llegan a nuestra mesa, son producto de los mismos servicios que ofrecen las abejas al ser polinizadoras. Actualmente hemos acompañado a los bomberos, rescatistas y ciudadanos en los procesos de capacitación y formación, con el fin de proteger las abejas”, resaltó el director Palacio.

Asimismo, Palacio invitó, además, a la ciudadanía a no maltratar las abejas. «Hacemos un llamado a la ciudadanía a no quemarlas, no mojarlas y tampoco a echarles químicos en función de matarlas. Hoy el mundo requiere de la atención y cuidado de estas, teniendo en cuenta que se viene disminuyendo el nivel poblacional», puntualizó.

Es de resaltar que la jornada de rescate fue posible, gracias a que la comunidad reportó a la Unidad de Gestión del Riesgo de la entidad, la cual, hizo inicialmente una valoración técnica para determinar que era necesario reubicar a las abejas.

De acuerdo al Área Metropolitana, en lo corrido del año, al menos unos 500 mil individuos, entre abejas y avispas han sido rescatados y previamente reubicados en los diez municipios del Valle de Aburrá.



Fotos: Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Lea también:

¡Por fin! Sabaneta llegó a acuerdos con diferentes entidades, y pondrá plata para arreglar la Regional https://t.co/gBUXy1NFpa — Minuto30.com (@minuto30com) September 24, 2021

Para ver más noticias de Medellín, clic AQUÍ.