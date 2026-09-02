Resumen: De acuerdo con el ciudadano que acompañó el rescate y quien la resguarda temporalmente, se trata de una gata sumamente amorosa y dócil. El objetivo principal es difundir su caso para encontrar a su familia original, en caso de que se haya extraviado, o conseguirle un hogar adoptivo responsable donde pueda dar a luz y recibir el amor que necesita.

¡Rescate en medio del aguacero! Bomberos y comunidad salvan a gatita embarazada de un techo en La Estrella: se busca a su familia o quien la adopte

Minuto30.com .- Un acto de empatía y trabajo en equipo le salvó la vida a un animal indefenso en el sur del Valle de Aburrá. En medio de un torrencial aguacero, los desgarradores maullidos de una gata alertaron a la comunidad sobre su presencia en el techo de una vivienda colindante con el Centro Comercial Venecia, en el municipio de La Estrella.

El lugar presentaba graves dificultades de acceso, lo que convertía la extracción del animal en un verdadero reto, sumado a que es todo un misterio cómo la felina logró llegar hasta ese punto. Afortunadamente, gracias al rápido reporte ciudadano y a la intervención profesional del Cuerpo de Bomberos de La Estrella, la gata pudo ser rescatada sana y salva, poniéndola a resguardo de las bajas temperaturas y la lluvia.

Cariñosa, embarazada y en busca de refugio

De acuerdo con el ciudadano que acompañó el rescate y quien la resguarda temporalmente, se trata de una gata sumamente amorosa y dócil que, por sus características físicas, aparentemente se encuentra en estado de gestación.

Pese a la voluntad de ayudarla, la persona que la socorrió enfrenta un gran impedimento para quedársela: «No me es posible tenerla, tengo dos gatitos que son muy territoriales», explicó.

Ante esta situación, se ha lanzado un llamado urgente a la solidaridad de los habitantes de La Estrella, Sabaneta y todo el Valle de Aburrá. El objetivo principal es difundir su caso para encontrar a su familia original, en caso de que se haya extraviado, o conseguirle un hogar adoptivo responsable donde pueda dar a luz y recibir el amor que necesita.

Línea de ayuda y contacto Las personas que reconozcan a la felina, que deseen brindarle un hogar definitivo, o que puedan ofrecerse como hogar de paso, pueden comunicarse de inmediato (vía llamada o WhatsApp) al número celular: 310 514 4559.

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