    Fotos y Videos

    Rescatan dos perritos en Dabeiba por maltrato y abuso sexual: el dueño enfrenta cargos

    El procedimiento se originó a raíz de la denuncia presentada por una Fundación de protección animal

    Publicado por: SoloDuque

    Rescatan dos perritos en Dabeiba por maltrato y abuso sexual: el dueño enfrenta cargos

    Resumen: Captura en Dabeiba, Antioquia: La Policía rescató a dos caninos con desnutrición y signos de maltrato. Un sujeto fue capturado por el presunto delito de maltrato y abuso sexual contra una de las perritas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Policía Nacional, en un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y gracias a una denuncia ciudadana, logró la captura en flagrancia de un hombre en Dabeiba, Antioquia, por el grave delito de maltrato animal. La acción se materializó mediante una diligencia de allanamiento y registro ejecutada por la Seccional de Investigación Criminal e INTERPOL (SIJIN) y la Fiscalía 50 Seccional.

    El rescate de las víctimas

    Durante el operativo, se rescataron dos caninos que se encontraban en condiciones deplorables. Los animales presentaban signos graves de desnutrición, deshidratación severa y síntomas clínicos evidentes de maltrato. Inmediatamente, recibieron atención médica por parte de los veterinarios de la Alcaldía Municipal de Dabeiba para salvaguardar su integridad.

    Las mascotas harían sido víctimas de maltraato animal y de agresión sexual

    Los Horrendos Cargos

    El procedimiento se originó a raíz de la denuncia presentada por una Fundación de protección animal, que alertó sobre un caso de extrema crueldad. La denuncia señalaba que una de las caninas habría sido víctima de abuso sexual, presuntamente perpetrado por su propio propietario. El capturado enfrenta cargos por el delito de maltrato y muerte animal, tipificado en los artículos 339 A y B del Código Penal colombiano.

    Gracias a una denuncia ciudaddana llegaron al lugar donde encontraron dos perritos en condiciones deplorables

    Esta acción conjunta entre las autoridades y la comunidad permitió una reacción oportuna, no solo para rescatar a los animales, sino para poner al presunto responsable a disposición de las autoridades competentes.

    La SIJIN reiteró su rechazo absoluto a todo acto de maltrato animal y reafirmó su compromiso con la protección de los seres sintientes, promoviendo la cultura de la denuncia.

    El hombre fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes

    Aquí más Noticias de Antioquia


