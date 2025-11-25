Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Rescatan 30 animales en aparente abandono en una vivienda de Santa Fe. El IDPYBA y la Policía Ambiental intervinieron tras una denuncia ciudadana.

Rescatan 30 animales en deplorable abandono dentro de una casa en Bogotá

El abandono animal volvió a encender las alarmas en Bogotá. En un operativo conjunto entre el Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), las autoridades lograron rescatar 30 animales que permanecían en aparente estado de abandono dentro de una vivienda ubicada en el barrio La Peña, en la localidad de Santa Fe.

La intervención se dio tras una denuncia ciudadana que alertó sobre presunto maltrato en el inmueble.

Al ingresar a la vivienda, un equipo de médicos veterinarios del IDPYBA realizó la inspección técnica correspondiente y encontró un preocupante panorama: señales de desatención prolongada, evidente falta de alimento y condiciones de salubridad deficientes que comprometían seriamente el bienestar de los animales.

Lea también: ¡Atención, tras cuatro días en UCI! Murió Mauricio, sobrino del exparamilitar “Cuco Vanoy”, víctima de ataque sicarial

Este hallazgo fortaleció la hipótesis de un caso grave de abandono animal, situación que requería una actuación inmediata.

Con base en la valoración profesional, el equipo técnico emitió un concepto desfavorable y ordenó la aprehensión material preventiva de todos los ejemplares presentes en el lugar. En total fueron rescatados 18 perros, 7 gatos, 4 palomas y un perico australiano, los cuales fueron trasladados de inmediato a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En el lugar, recibieron atención veterinaria integral, alimentación adecuada y acompañamiento para su recuperación física y emocional.

La Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato o abandono animal. Las personas pueden comunicarse a la línea 123 o escribir al correo proteccionanimal@animalesbog.gov.co para reportar situaciones similares y contribuir a la protección de los seres sintientes en la ciudad.

Más noticias de Bogotá