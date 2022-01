¿Va a ingresar a Colombia por vía aérea? Estos son los requisitos, por el covid

El Ministerio de Salud informó cuáles son los requisitos para ingresar a Colombia por vía aérea.

La mayoría de los requisitos aplican para colombianos, extranjeros residentes y no residentes y diplomáticos.

Las vacunas tienen que estar aprobadas por la OMS o por países miembros de la ONU, los viajes deben diligenciar el formato en la aplicación CHECK-Mig y atender a las llamadas del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, a través de la línea 19000.

Carné de vacunación contra el covid

El primer requisito es tener el carné de vacunación COVID-19 físico o digital con esquema completo, 14 días antes del vuelo. Medida que aplica para colombianos, extranjeros residentes y no residentes y diplomáticos.

El carné presentado tiene que tener como mínimo nombres y apellidos del titular, tipo y número de documento de identidad, nombre de la vacuna aplicada, fecha de cada dosis aplicada, número de dosis administradas.

Prueba PCR negativa

Si la persona se aplicó una dosis o completó su esquema de vacunación en menos de 14 días del vuelo, debe presentar una prueba PCR negativa menor a 72 horas del viaje.

Por su parte, las personas con carné de vacunación contra el covid físico o digital con una dosis, deben presentar prueba PCR negativa menor a 72 horas del viaje.

En cuanto a los no vacunados, deben presentar prueba PCR negativa menor a 72 horas del vuelo. Este requisito no aplica para extranjeros no residentes.

Los extranjeros no residentes que no se hayan vacunado no pueden ingresar a Colombia.

Cabe aclarar que los menores de 17 años nacionales o extranjeros no tienen que presentar carné de vacunación contra el covid ni prueba PCR negativa.

Ten en cuenta los requisitos para ingresar a Colombia por vía aérea 🛬🇨🇴 pic.twitter.com/104YO5ZjeE — MinSaludCol (@MinSaludCol) January 9, 2022