Representante Juvinao cita a debate al Comisionado de Paz

in

La representante a la Cámara Cathy Juvinao, citó a debate de control político al comisionado de Paz Danilo Rueda, por considerar que sus resultados en la búsqueda la de denominada Paz Total demuestran no tener las competencias ni la idoneidad para estar al frente de estos procesos.

Según la congresista del Partido Verde, el martes desde las 7:30 de la mañana, tratará de demostrar que Rueda no está sintonizado con los intereses del Estado y, por el contrario, ha permitido con la gestión desempeñada, ser muy blando con los grupos al margen de la ley.

Sigue al canal Política en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VZzWqlt3mFY3VpgTYk0q

“Este martes (7 de noviembre) a las 7:30 de la mañana habrá un debate de control político en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes al comisionado de Paz, Danilo Rueda, un funcionario al que yo, de manera particular, desde hace meses le he venido pidiendo la renuncia, porque como intentaremos evidenciarlo en el debate, es un funcionario que no tiene la idoneidad y la competencia para adelantar el proceso de paz de este Gobierno, denominado Paz Total”, anuncia la congresista Juvinao.

Explica la representante que, a diferencia del diálogo de paz con las Farc, que era un proceso con un solo grupo, en este proceso de paz se busca adelantar negociaciones paralelas, múltiples con diversos grupos de distinta naturaleza, con distinta capacidad y copamiento en el territorio colombiano sin que se vean resultados ciertos por lograr la paz en los territorios.

“Lo que hemos visto hasta ahora no es una paz total sino un fracaso total, además de impunidad total, porque el tono del Comisionado siempre ha parecido ser blando con estos grupos y pareciera estar más del lado de los intereses de los grupos alzados en armas, que del lado de los intereses del Estado colombiano”, recalcó Juvinao.

Además de lo que la representante considera pobre gestión, se suma la crisis desatada en las conversaciones de paz por el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista de la selección Colombia, hecho por guerrilleros del ELN, en lo que ha sido considerado un flagrante incumplimiento del cese bilateral del fuego, además de una violación al Derecho Internacional Humanitario.

Más noticias de Política