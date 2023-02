¿Hay esperanzas? Representante de Jackson Martínez no descarta acuerdo con el DIM

in

Recientemente, Independiente Medellín dio a conocer que, a pesar que Jackson Martínez estaba entrenando con el equipo y tenía el visto bueno del cuerpo técnico para que se uniera al club de forma definitiva, no se logró un acuerdo entre las partes y el regreso del atacante al ‘Poderoso’ no se iba a dar por ahora.

No obstante, el representante del jugador de 36 años, Gustavo Gallo, en charla con El Alargue de Caracol Radio, reveló que las puertas no están cerradas y que incluso ha habido contacto con el presidente de la institución Daniel Ossa para tratar de llegar a un acuerdo.

“Hace poco vimos una negociación parecida con Juanfer (Quintero), que se regresó y lo volvieron a llamar y está jugado. Lo de Jackson, se sacó el comunicado, pero no quiere decir que se cerró todo, el presidente me dijo que no se cerraron las puertas y todo puede suceder, veo intención de las dos partes y puede pasar eso también”, expresó al respecto abriendo la posibilidad de que se llegue a un buen acuerdo.

Gallo aprovechó para explicar que en las redes sociales se han dicho cosas que no son ciertas referentes a la negociación: “Conversé con el presidente pero fue un diálogo de amistad y de muchas cosas que se están comentando en las redes porque uno mira de vez en cuando y dicen que Jackson pidió 150 millones, que a eso vino, que la lesión;, cuando él vino dos semanas, mostró y tuvo el visto bueno lo dio el cuerpo técnico. No está muy distante, sino que en el momento que se cerró el diálogo el presidente dijo que iban a sacar el comunicado y Jackson estuvo de acuerdo”.

