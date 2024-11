Representante Hernán Cadavid marchó en Medellín contra las reformas del Gobierno Nacional

El Representante a la cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, marchó en Medellín contra las reformas del Gobierno Nacional.

“Es una locura lo que está pasando, es una marcha que no tiene precedentes, no la habíamos vivido en estos términos en Medellín, creo que en el país. Es un mensaje muy potente, ciudadanía espontánea. Aquí hay gente de partidos de los que no tienen partidos, es hermoso lo que ha pasado aquí en Medellín y Antioquia”, dijo el parlamentario al término de la manifestación.

Además, envió un mensaje a los congresistas que se “entregaron” para apoyar las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro.

“Los colegas de nosotros en el Congreso, de distintos partidos, tienen que entender que estos no son los congresos de hace 30 y 20 años, que aquí hay control ciudadano inmediato, que la gente hoy no traga entero, que saben y entienden cuando se entregan al gobierno en Bogotá , pero en las regiones quieren venir a echar otro discurso. Están a tiempo, o reconducen el camino o la ciudadanía se los cobra en el 2026 plenamente”, agregó.

