Reportero de Caracol tuvo que abandonar el país tras ser amenazado de muerte por las disidencias de las Farc

En las últimas horas se confirmó que el periodista Eduardo Manzano, de Noticias Caracol, tuvo que abandonar el país debido a las amenazas que recibió por parte de las disidencias de las desmovilizadas Farc.

El reportero tuvo que salir del país, después de evidenciar que persistieron las amenazas en su contra tras hacer un especial sobre los cortes de energía que se presentan en los cultivos ilícitos en el departamento del Cauca, en particular en el corregimiento de Tacueyó.

Tal y como informó el comunicador, a pesar de que pidió dos meses de licencia, las amenazas persistieron ya que dos hombres armados se le cruzaron en una moto mientras se transportaba en su carro, por lo que planteó que no cuenta con garantías y lo mejor es irse del país.

“Me intentan atravesar una moto, me intimidan y veo algo parecido a lo creo que eran armas de fuego, y mi reacción inmediata fue acelerar el carro y tratar de huir. Llegué al CAI de la Policía donde me recibieron y me acompañaron hasta la casa. Pensé que ya se había enfriado el tema, pero el incidente me hace pensar que no”, aseguró el periodista en La Fm.

Manzano empezó a recibir amenazas tras hacer el cubrimiento a la problemática de cultivos ilícitos en Tacueyó, zona indígena donde no hay presencia del Estado y donde los habitantes están a merced de grupos ilegales. Según él, durante el cubrimiento se vio solo e indígenas de la zona le confirmaron sobre las amenazas por acompañarlo a hacer el reportaje.