Por estos días de crisis mundial, la cual se ha desatado con el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, el reportero Philip Crowther, el cual pertenece a la agencia AP, es aplaudido en redes sociales, debido a que reporta en seis idiomas todo lo que acontece en Kiev.

El periodista que es de Luxemburgo, habla español, inglés, portugués, francés, alemán y luxemburgués.

Le puede interesar

A través de un video en su cuenta de Twitter que él mismo ha compartido, deja ver su versatilidad con los idiomas. Inclusive, gracias a esto, participó en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

Pero aquí no termina su admirable historia, Crowther en el momento se encuentra perfeccionando su catalán y su árabe, lo que a su palmarés sumaría un total de 8 idiomas.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT

— Philip Crowther (@PhilipinDC) February 21, 2022