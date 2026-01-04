Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Reportan fuerte incendio forestal en la zona alta de Buenos Aires, oriente de Medellín

Minuto30.com .- En la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, habitantes del oriente de Medellín reportaron una gran columna de humo proveniente de las zonas boscosas ubicadas “de Buenos Aires hacia arriba. De acuerdo con los primeros informes ciudadanos, la magnitud de la emergencia es visible desde varios barrios de la zona centro-oriental.

Bomberos de Medellín ya se desplazó hacia el lugar de la emergencia. Aunque la espesa capa de humo impide ver con claridad el punto exacto del foco, se presume que se trata de un incendio forestal que está siendo alimentado por los fuertes vientos de la tarde.

Estado: En atención.

Zona: Buenos Aires / Parte alta (vía hacia Santa Elena o corregimientos aledaños).

Causa: Por establecer (autoridades investigan si hubo presencia de globos de mecha o si es por causas naturales).

Recomendaciones a la comunidad

Se recomienda a los habitantes de los barrios cercanos:

Cerrar ventanas y puertas si el humo está ingresando a sus viviendas para evitar afectaciones respiratorias.

Ceder el paso a las máquinas de bomberos y vehículos de emergencia que suben por las vías principales de Buenos Aires.

Evitar acercarse a la zona de la conflagración para no obstruir las labores de los socorristas.