    Reportan fuerte incendio forestal en la zona alta de Buenos Aires, oriente de Medellín

    Bomberos de Medellín ya se desplazó hacia el lugar de la emergencia

    Publicado por: SoloDuque

    Reportan fuerte incendio forestal en la zona alta de Buenos Aires, oriente de Medellín

    Resumen: En la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, habitantes del oriente de Medellín reportaron una gran columna de humo proveniente de las zonas boscosas ubicadas "de Buenos Aires hacia arriba"

    Minuto30.com .- En la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, habitantes del oriente de Medellín reportaron una gran columna de humo proveniente de las zonas boscosas ubicadas “de Buenos Aires hacia arriba. De acuerdo con los primeros informes ciudadanos, la magnitud de la emergencia es visible desde varios barrios de la zona centro-oriental.

    Bomberos de Medellín ya se desplazó hacia el lugar de la emergencia. Aunque la espesa capa de humo impide ver con claridad el punto exacto del foco, se presume que se trata de un incendio forestal que está siendo alimentado por los fuertes vientos de la tarde.

    Estado: En atención.

    Zona: Buenos Aires / Parte alta (vía hacia Santa Elena o corregimientos aledaños).

    Causa: Por establecer (autoridades investigan si hubo presencia de globos de mecha o si es por causas naturales).

    Recomendaciones a la comunidad

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Se recomienda a los habitantes de los barrios cercanos:

    Cerrar ventanas y puertas si el humo está ingresando a sus viviendas para evitar afectaciones respiratorias.

    Ceder el paso a las máquinas de bomberos y vehículos de emergencia que suben por las vías principales de Buenos Aires.

    Evitar acercarse a la zona de la conflagración para no obstruir las labores de los socorristas.

    Sonia López
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


