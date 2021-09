Mi réplica al EXgobernador

La semana pasada puse en conocimiento público, en el ejercicio de mis derechos como ciudadano y como guajiro, la manera irresponsable como el EXgobernador de La Guajira Nemesio Roys distribuyó unos recursos de regalías, una vez que se hizo pública la decisión del Consejo de Estado de anular su elección por doble militancia.

Fue difícil conocer la información porque no la publican, a pesar de la obligación que establecen el artículo 34 de la Ley 734, artículo 74 de la Ley 1474 y artículo 9 de la Ley 1712.

Después de cuatro días salió el EXgobernador botando fuegos por todos los poros, cual fiera herida, desesperado y sin control, a hacerse un AUTORREPORTAJE por la emisora Cardenal de Riohacha, el cual fue amplificado en una página completa por el Diario del Norte, con el mismo ego y arrogancia.

No se puede hacer cualquier obra solo porque al EXgobernador le da la gana. La Guajira es un departamento, no es una finca en la que manda el mayordomo.

Miente cuando dice que en Dibulla no se construirá una villa olímpica, o como quiera llamarlo, en la zona rural sino en la vía principal entre Dibulla y La Punta. ¿Y ese trayecto qué es? Dice que ha llevado a cabo una serie de obras en Riohacha desde que tomó posesión del cargo, y eso está bien, pero ¿cuál fue la obra que incluyó en esa distribución flashde $300 mil millones? Debería mostrar el proyecto para precisar el sitio donde se va a construir el patinódromo de Albania. ¿Cuál cuenta se va a saldar con ese proyecto? ¿Para las piscinas de Urumita no importa el problema de acueducto? El agua de las piscinas públicas debe tener recirculación continua, por higiene y conservación. La crítica a la inversión en el parque de San Juan del Cesar no es de mala intención sino de doble razón: ¿esa es la inversión prioritaria para San Juan del Cesar? A quién van a complacer modificando un patrimonio arquitectónico? Criticar la cancha en La Duda no es la visión más errónea y desigualde mi parte. Lo que usted no quiere aceptar es que esa gente puede querer que le resuelvan primero sus necesidades básicas de salud y servicios públicos. Nadie está en contra de la inversión rural ni contra el deporte, lo que no aceptamos es que se engañe a la gente con obras que no son prioritarias, y por eso se hacen las observaciones.

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 2056 del Sistema General de Regalías, los proyectos deben estar en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territoriales, además de que deben cumplir con el principio de Buen Gobierno y las características de “Pertinencia, Viabilidad, Sostenibilidad, Impacto, Articulación con planes y políticas, y Mejoramiento”.

Y en ese orden de ideas, “El Alcalde o Gobernador elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato”, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 39 de la Ley 152 del Plan de Desarrollo.

No se piden explicaciones porque sufra de envidia, incompetencia y frustración. Gracias a DIOS, a pesar de mis limitaciones económicas, de manera honesta he procurado ser un ejemplo de superación y preparación, compartiendo con humildad mi conocimiento con mis estudiantes durante 27 años de academia con muchas generaciones en temas de hacienda pública y finanzas públicas.

Camino mi vida con una sola frustración, lo tengo que reconocer.

En lo único que no he podido triunfar en mi vida es en lograr justicia en el crimen de mi hijo, pero eso mismo me da las fuerzas para evitar injusticias con mi pueblo guajiro, y no voy a claudicar porque he tomado la decisión, con absoluta convicción, de representar a los que no pueden defenderse, para reclamar junto con ellos la solución de sus necesidades básicas insatisfechas.

Y, por último, acépteme un debate sano, aunque sea a través de las redes sociales, sin AUTORREPORTAJES.

¡Y NO! ¡NO QUIERO SER GOBERNADOR, LO QUE QUIERO ES UN BUEN GOBERNADOR!

@LcolmenaresR