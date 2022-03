¡Posible rival de Colombia! ¿Quién será el clasificado al repechaje por parte de Asia?

Catar como anfitrión sumado a Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita como clasificados directos son los 5 equipos que ya tiene cupo asegurado en el próximo mundial por parte de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), sin embargo aún resta saber quien será el clasificado para el repechaje ante el representante Conmebol.

En las eliminatorias asiáticas resta una fecha por disputarse para culminar la fase 3, la cual esta constituida por dos grupos de a 6 equipos donde avanzan los dos primeros de cada uno y lños terceros se enfrentarán entre sí para definir el cupo al repechaje internacional ante el representante de la Conmebol.

Mientras en Sudamerica Perú, Colombia y Chile se disputarán en la última batalla el pase a la repesca, en Asia la selección de Australia ya aseguró pase a la 4ta ronda al obtener anticipadamente la tercera casilla del grupo B con 15 puntos, 4 más que Omán y 5 menos que Arabia Saudita.

La disputa principal se encuentra en el grupo B donde parcialmente Emiratos Arabes Unidos estaría obteniendo el paso a la siguiente ronda con 9 puntos, sin embargo su última derrota 1 x 0 ante Irak evitó asegurar la plaza y justamente el equipo iraquí esta parcialmente 4to con un punto menos.

Líbano que es 5to aún posee un muy leve opción dado que posee 6 puntos pero una diferencia de gol de -6 por lo que necesitaría golear y esperar que Emiratos e Irak pierdan, donde ambas selecciones cuentan con -1 y -6 de diferencia de gol respectivamente.

*Irán vs Líbano

*Emiratos Arabes Unidos vs Corea del Sur

*Siria vs Irak

🎥 HIGHLIGHTS | 🇮🇶 Iraq 1-0 UAE 🇦🇪

It’s a fantastic first win in Group 🅰️ for 🇮🇶 Iraq as Hussein Ali nets the winner against UAE to revive their playoff hopes!

Match Report 📋 https://t.co/HLyxXLxbV8#AsianQualifiers | #IRQvUAE pic.twitter.com/7znCyS1or2

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) March 25, 2022