¡Renuncia irrevocable! Mauricio Alviar deja la Secretaría de Educación de Antioquia

Minuto30.com .- El panorama político en Antioquia se mueve tras conocerse la renuncia irrevocable de Mauricio Alviar Ramírez al cargo de Secretario de Educación del departamento. La carta, dirigida al gobernador Andrés Julián Rendón, fue conocida este jueves 30 de octubre.

Aunque la comunicación está fechada el 29 de octubre, se hizo pública este jueves. La renuncia de Alviar Ramírez al cargo es efectiva a partir del 1 de noviembre de 2025.

Mensaje de Gratitud:

El ahora exsecretario expresó su agradecimiento al gobernador Rendón y a la administración departamental:

«Con el más profundo sentimiento de gratitud, admiración y aprecio.»

Se espera que en las próximas horas la Gobernación de Antioquia anuncie quién asumirá la Secretaría de Educación de manera provisional o definitiva.

