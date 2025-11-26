¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

Resumen: El técnico Diego Arias de Atlético Nacional confirmó el once titular que enfrentará a Junior de Barranquilla en el estadio Ditaires de Itagüí a las 8:30 de la noche, presentando una formación que incluye a David Ospina en el arco, una defensa con Simón García, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido, un mediocampo con Jorman Campuzano y Matheus Uribe, y una ofensiva compuesta por Edwin Cardona, los extremos Marino Hinestroza y Juan Bauzá, y como delantero centro Alfredo Morelos.
Diego Arias, técnico de Atlético Nacional anunció el once titular con el que el verde paisa recibirá a Junior de Barranquilla en el Ditaires de Itagüí.
El verde paisa formará en el arco con David Ospina en el arco y los centrales Simón García y William Tesillo.
El lateral por derecha será Andrés Felipe Román y el lateral por izquierda será Camilo Cándido, mientas más los volantes serán Jorman Campuzano y Mathues Uribe.
Más adelantado estará Edwin Cardona y el extremo por derecha será Marino Hinestroza y el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Alfredo Morelos.
El compromiso se disputará en el estadio Ditaires desde las 8:30 de la noche.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.