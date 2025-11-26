¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

Minuto30
    ¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular para enfrentar a Junior
    Oficial: Arias anuncia el once titular de Nacional con Ospina, Cardona y Morelos para recibir a Junior en Ditaires. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico Diego Arias de Atlético Nacional confirmó el once titular que enfrentará a Junior de Barranquilla en el estadio Ditaires de Itagüí a las 8:30 de la noche, presentando una formación que incluye a David Ospina en el arco, una defensa con Simón García, William Tesillo, Andrés Felipe Román y Camilo Cándido, un mediocampo con Jorman Campuzano y Matheus Uribe, y una ofensiva compuesta por Edwin Cardona, los extremos Marino Hinestroza y Juan Bauzá, y como delantero centro Alfredo Morelos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional anunció el once titular con el que el verde paisa recibirá a Junior de Barranquilla en el Ditaires de Itagüí.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    El verde paisa formará en el arco con David Ospina en el arco y los centrales Simón García y William Tesillo.

    El lateral por derecha será Andrés Felipe Román y el lateral por izquierda será Camilo Cándido, mientas más los volantes serán Jorman Campuzano y Mathues Uribe.

    Más adelantado estará Edwin Cardona y el extremo por derecha será Marino Hinestroza y el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Alfredo Morelos.

    El compromiso se disputará en el estadio Ditaires desde las 8:30 de la noche.


    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

