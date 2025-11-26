¡Rengifo al banco! Diego Arias anunció el once titular de Atlético Nacional para enfrentar a Junior

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional anunció el once titular con el que el verde paisa recibirá a Junior de Barranquilla en el Ditaires de Itagüí.

El verde paisa formará en el arco con David Ospina en el arco y los centrales Simón García y William Tesillo.

El lateral por derecha será Andrés Felipe Román y el lateral por izquierda será Camilo Cándido, mientas más los volantes serán Jorman Campuzano y Mathues Uribe.

Más adelantado estará Edwin Cardona y el extremo por derecha será Marino Hinestroza y el extremo por izquierda Juan Bauzá y en punta Alfredo Morelos.

El compromiso se disputará en el estadio Ditaires desde las 8:30 de la noche.



