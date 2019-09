Renée Zellweger se pronuncia sobre su ¡DEPRESIÓN! por primera vez

Después de volver al ruedo del séptimo arte con la cinta sobre la vida de sobre Judy Garland, Renée Zellweger habló sobre la depresión que la llevó a retirarse de la actuación en 2010.

En una emotiva y extensa entrevista que de a The New York Magazine, Renée contó que llegó un punto en su carrera, que estaba en el clímax, que no se sentía bien y no estaba cuidando de sí misma, “fui lo último en mi lista de prioridades”, afirma. Por ello, decidió parar y reencontrarse de nuevo y mirar quién era ella al punto de su vida, pues siempre había sido un personaje público y “solo una migaja microscópica de una fracción como una persona real”.

Fueron cinco años en los que pudo disfrutar de una vida tranquila, sin flashes, alfombras rojas y sets de grabación. “Necesitaba no tener algo que hacer todo el tiempo, no saber qué voy a hacer en los próximos dos años por adelantado. Quería permitirme algunos errores. Tenía que haber algo de silencio para que las ideas se deslizaran”, confesó Renée y gracias a la ayuda de su terapeuta lo consiguió.

Fue en 2014 la primera vez que reapareció públicamente luego del receso en los premios Elle Women in Hollywood y el mundo se le fue encima criticando su apariencia. Ese fue un momento clave para ella, pues se dio cuenta que estaba lista para seguir adelante y así lo demostró con sus declaraciones en diferentes medios. “¡Me alegra que la gente piense que me veo diferente! Estoy viviendo una vida diferente, feliz y más satisfactoria, y estoy encantada de que tal vez se vea “, dijo Zellweger a la revista People.

Hoy está promocionando ‘Judy’, la cinta que cuenta parte de la vida de la legendaria Judy Garland, interpretación que le ha valido un sinnúmero de críticas totalmente favorables, en las que muchos indican que es una de las más opcionadas al Óscar 2020. Esta película llegará a las salas de cine el próximo 27 de septiembre.