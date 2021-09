René Higuita se molestó porque no le regalaron las entradas para el partido Colombia – Chile

El ex arquero de la Selección Colombia, René Higuita, manifestó su molestia en redes sociales con la Federación Nacional de Fútbol por el trato que, según él, está recibiendo por parte de ellos, al no ser invitado al partido entre Colombia y Chile este jueves en Barranquilla.

‘El Loco’, se desahogó en su cuenta oficial de Twitter, allí, incluso reveló que ha recibido más invitaciones de Ecuador que para ver los partidos de la ‘tricolor‘.

«Desde la Federación Ecuatoriana de fútbol, donde trabajé algunos meses me envían frecuentemente invitaciones para ir a ver los partidos de eliminatorias. – Y la Federación Colombiana? Bien Gracias», escribió René.

El autor de ‘El Escorpión’ y quien estuvo presente en cinco ediciones de la Copa América con la selección, también le respondió a un cibernauta que lo trató de tacaño por no comprar sus propias entradas, le dijo, «no es la Plata de la boleta , es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi, hablo por los que alguna vez vestimos la ‘tricolor’, pero como usted nunca se la puso, no lo entendería».

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Federación no se había pronunciando oficialmente ante ‘la pulla’ de René Higuita.

No es la Plata de la boleta , es el detalle a los que sudamos esa camiseta con orgullo y no hablo solo por mi , hablo por los que alguna vez vestimos la tricolor , pero como usted nunca se la puso , no lo entendería . https://t.co/mrqPJ8WDHY — René Higuita (@higuitarene) September 9, 2021