Renata es una cachorrita que espera por tu cuidado: Adopta, no compres

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si quieres conocer a Renata y adoptarla, por favor, comunícate ya mismo por WhatsApp

¡Renata está lista para ser adoptada! Dale una oportunidad a esta hermosa cachorrita

Minuto30.com .- Renata, una perrita preciosa de tan solo 7 meses de edad, que está buscando desesperadamente una familia que la adopte y la haga parte de su vida para siempre.

Renata es amorosa y muy juguetona, y tiene toda la energía de una cachorra lista para llenar tu casa de alegría. Es importante recordar que, como cualquier cachorro, requerirá un tiempo de paciencia para adaptarse a su nuevo hogar, pero el amor que te dará será incondicional.

¡Está lista para ir a casa! Renata ya cuenta con todo su esquema de vacunas completo.

Si tienes el espacio y, más importante, el corazón para darle a Renata una vida maravillosa, no la dejes esperando.

Contacto para Adoptar a Renata

Si quieres conocer a Renata y adoptarla, por favor, comunícate ya mismo por WhatsApp al:

304 598 8105

¡Adopta a Renata y comienza una historia de amor!

Aquí más Mascotas Perdidas y en Adopción