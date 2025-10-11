¡Renata está lista para ser adoptada! Dale una oportunidad a esta hermosa cachorrita

Resumen: Si quieres conocer a Renata y adoptarla, por favor, comunícate ya mismo por WhatsApp
Minuto30.com .- Renata, una perrita preciosa de tan solo 7 meses de edad, que está buscando desesperadamente una familia que la adopte y la haga parte de su vida para siempre.
Renata es amorosa y muy juguetona, y tiene toda la energía de una cachorra lista para llenar tu casa de alegría. Es importante recordar que, como cualquier cachorro, requerirá un tiempo de paciencia para adaptarse a su nuevo hogar, pero el amor que te dará será incondicional.
¡Está lista para ir a casa! Renata ya cuenta con todo su esquema de vacunas completo.
Si tienes el espacio y, más importante, el corazón para darle a Renata una vida maravillosa, no la dejes esperando.
Contacto para Adoptar a Renata
Si quieres conocer a Renata y adoptarla, por favor, comunícate ya mismo por WhatsApp al:
¡Adopta a Renata y comienza una historia de amor!
