¡Remontada y respiro! Nacional vence a Águilas y acecha el liderato de la Liga BetPlay

Minuto30.com .- Atlético Nacional encontró el “bálsamo” que tanto buscaba en el Estadio Cincuentenario. En la tarde de este sábado 7 de marzo, el equipo dirigido por Diego Arias logró una victoria sufrida pero necesaria por 1-2 ante Águilas Doradas, sumando tres puntos que no solo calman la “marea” tras la eliminación en Sudamericana, sino que lo catapultan a la parte más alta de la tabla de posiciones.

Con este triunfo, el cuadro verdolaga alcanza las 18 unidades y se ubica en el tercer lugar, quedando a tan solo un punto de Once Caldas e Internacional de Bogotá, con la ventaja competitiva de tener dos partidos menos que sus rivales directos.

Crónica de un triunfo con sabor a revancha

El partido no empezó nada bien para el “Verde”. En un primer tiempo rocoso, Águilas Doradas logró romper el celofán en el tiempo de adición (45+8′) por intermedio de Jorge Rivaldo, quien aprovechó un descuido defensivo para irse al descanso con la ventaja mínima.

Sumado al marcador en contra, Nacional perdió temprano a una de sus figuras: “Chicho” Arango sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el campo por protocolo médico. En su lugar ingresó Dairon Asprilla, un cambio que terminaría siendo providencial.

La reacción: Jerarquía y la “Joya”

En el segundo tiempo, la cara de Nacional cambió. Al minuto 54, Asprilla validó la confianza del cuerpo técnico y anotó la paridad tras una asistencia precisa, devolviendo la fe a la hinchada que acompañó al equipo en el Cincuentenario.

El golpe final llegó al minuto 74. Fue Juan Manuel Rengifo, “la joya” del equipo, quien con una definición llena de clase puso el 1-2 definitivo.

El juvenil sigue demostrando que tiene la personalidad para cargar con la responsabilidad creativa del equipo en los momentos de crisis.

Nacional “mandó” en las estadísticas

El 1-2 final se queda corto para explicar lo que pasó en el césped. Los números del “Rey de Copas” este sábado reflejan un dominio de juego que hace mucho no se veía como visitantes, aunque con un tinte de agresividad defensiva que marcó el ritmo del encuentro.

Posesión y Volumen de Ataque

Nacional fue el dueño absoluto del balón con un 67% de tenencia. No fue una posesión pasiva; el equipo generó 14 remates, de los cuales 7 llevaron destino de arco. La efectividad fue clave: de esos 7 disparos directos, 2 terminaron en el fondo de la red gracias a Asprilla y Rengifo.

El “juego fuerte”: La barrera defensiva

Llama la atención el ímpetu físico con el que Nacional enfrentó a Águilas. El equipo visitante registró 21 faltas, casi el doble de las cometidas por el cuadro local (12). Esto demuestra que, ante la crisis de resultados previos, la consigna del onceno verdolaga fue clara: intensidad absoluta y no permitir la progresión del rival, incluso recurriendo a la falta táctica para cortar el juego.

Dominio desde el tiro de esquina

La presión constante de Nacional se vio reflejada en los tiros de esquina. El visitante forzó 6 lanzamientos desde el córner, mientras que Águilas Doradas apenas pudo generar 1 solo tiro de esquina en los 90 minutos. Esto habla de un partido que se jugó, en su gran mayoría, en el último tercio del campo defendido por los locales.