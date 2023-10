Rémi Cavagna ficha por el Movistar hasta 2026

in

Madrid, 19 oct (EFE).- El ciclista francés Rémi Cavagna, actual campeón de su país de contrarreloj, dejó el Soudal Quick-Step, en el que militó siete temporadas, y fichó por el Movistar Team hasta 2026, informó el equipo español.

"Es un nuevo reto para mí. Llegar al Movistar Team es entrar en un equipo que forma parte de la historia del ciclismo, con corredores tan importantes que han pasado por sus filas. Estoy muy orgulloso de venir aquí, y vengo con hambre de triunfos y listo para dar el máximo por el grupo", afirmó.

"Voy a descubrir las clásicas del norte con el equipo, con ese ambiente tan especial. Soy un especialista en contrarreloj y en este último par de años, aunque lo he hecho bien, he sentido que me faltaba algo. Quiero alcanzar mi máximo como 'croner', trabajar la posición y todos los aspectos tanto en rendimiento puro como en aerodinámica", destacó.

Cavagna ganó esta campaña dos etapas en la Semana Coppi e Bartali y una en el Tour de Eslovaquia.

El francés se convierte en el cuarto fichaje del equipo azul, después de los italianos Davide Formolo y Manlio Moro y del español Javier Romo.

Por: EFE